Funcionário que estava sobre barragem que rompeu em Brumadinho diz ter nascido de novo Lieuzo Luiz dos Santos é uma das pessoas vistas nas imagens da câmera de segurança que registrou o rompimento da barragem

O sondador Lieuzo Luiz dos Santos sente como se tivesse nascido de novo. Ele estava sobre a barragem da Mina do Córrego do Feijão quando houve o rompimento, no último dia 25 de janeiro, e escapou apenas com uma fratura na perna direita. Em entrevista à TV TEM, filiada da Globo do interior de São Paulo, Lieuzo contou que presta serviço a uma empresa terceirizada pela V...