Cidades Funcionário dispara contra Thales Jayme, vice-presidente da OAB-GO, e comete suicídio Advogado foi transportado ao Hugol com uma bala alojada no pescoço, onde permanece consciente e em estado regular

O vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional Goiás (OAB-GO) e presidente do Country Clube de Goiás, Thales José Jayme, de 56 anos, foi baleado em sua propriedade, a Fazenda Sardinha, zona rural de Pirenópolis, na manhã deste sábado (9). O autor do disparo, um funcionário que ainda não teve a identidade revelada, cometeu suicídio em seguida. De acordo...