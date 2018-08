Cidades Funcionário de supermercado é preso com cartões clonados de clientes Ele era o responsável por fazer o cartão do mercado para os clientes

Um homem foi preso em flagrante utilizando cartões clonados do supermercado onde ele trabalhava no setor Jardim Goiás, em Goiânia. Os policiais foram acionados após o gerente do local desconfiar de um funcionário que iria comprar à vista, com dois cartões em nomes de outras pessoas, uma televisão no valor de R$ 10.500. O suspeito disse que os cartões pertenciam aos pa...