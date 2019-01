Vida Urbana Funcionário assume “erro operacional” em edital Estevão Perpetuo Martins e outros funcionários foram chamados para esclarecer ao Ministério da Educação (MEC)

O coordenador de Habilitação e Registro do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE) assinou na quinta-feira, 10, documento no qual diz que as alterações no edital dos livros didáticos de 2020 ocorreram por um “erro operacional” de sua área. Estevão Perpetuo Martins e outros funcionários foram chamados para esclarecer ao Ministério da Educação (MEC), um dia a...