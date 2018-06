Cidades Funcionária pública vai para Rússia e deixa ponto assinado até o fim do mês No entanto, nas redes sociais a mulher postou fotos com o marido acompanhando os jogos

Uma engenheira da Secretaria Estadual de Transportes (Setran), Iolanda Vilhena, de Belém (PA), viajou para a Rússia na companhia do marido, Adélcio Torres, que é presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), para acompanhar a Copa do Mundo mesmo sem solicitar licença ou férias. No entanto, a profissional, que é lotada no Departamento de Planejamento (Dirplan) da Set...