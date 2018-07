Uma funcionária do Ministério dos Direitos Humanos foi morta a facadas pelo ex-marido no início da noite deste sábado (14), em Santa Maria, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, Janaína Romão Lúcio, de 30 anos, já havia registrado dois boletins de ocorrência de violência doméstica contra o ex-companheiro, com quem tinha dois filhos.



Janaína foi atingida com golpes no peito e nas costas pelo homem, de 21 anos. A polícia não informou o nome do criminoso.



Segundo a Polícia Civil, testemunhas disseram que os dois estavam discutindo na rua em frente à casa do agressor, quando Janaína foi buscar os filhos na casa do ex-companheiro. Após esfaquear a vítima, o criminoso saiu correndo sem camisa e descalço. Ele ainda não foi localizado.



Janaína foi socorrida ao Hospital Regional de Santa Maria, mas não resistiu aos ferimentos.



O caso foi registrado como feminicídio no 33º Distrito Policial Santa Maria. O delegado Alberto Rodrigues informou que o homem tinha, além dos registros de violência doméstica, outros antecedentes criminais e "pode ser considerado perigoso".



O ministro dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, distribuiu nota de pesar em que "lamenta profundamente" a morte de Janaína, colaboradora da Secretaria Nacional de Cidadania da pasta. "Em nome de todo o ministério, (o ministro) compartilha do luto e manifesta sua solidariedade aos familiares e colegas de trabalho", diz a nota.



"O ministro repudia com veemência a violência contra as mulheres e reforça a gravidade desta situação. O ministério está em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para acompanhar de perto as investigações do assassinato de Janaína", acrescenta a nota.