Vida Urbana Funai pede reforço após base de proteção a indígenas sofrer ataques Em nota, a Funai confirmou que na madrugada do último sábado (22) homens não identificados alvejaram um flutuante da fundação e trocaram tiros com a PM

A Fundação Nacional do Índio (Funai) pediu reforço da Polícia Militar do Amazonas e do Exército depois que homens armados atacaram uma base de proteção a índios isolados da Terra Indígena Vale do Javari, no oeste do estado do Amazonas, próximo à fronteira com o Peru. Em nota divulgada nesta segunda-feira (24), a Funai confirmou que na madrugada do último sábado (22) h...