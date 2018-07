Cidades Funai divulga imagens de índio isolado na Amazônia "Índio do buraco" é o último sobrevivente de sua etnia, dizimada em 1995 em um ataque de fazendeiros, e tem sido observado por 22 anos

A Fundação Nacional do Índio (Funai) divulgou imagens inéditas de um índio que vive isolado na Amazônia. A Funai observa o índio há 22 anos, planejando ações de vigilância do território onde vive e garantindo sua proteção contra ameaças externas. Conhecido como o "índio do buraco", ele é o último sobrevivente de sua etnia. De acordo com a Funai, na déc...