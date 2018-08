Cidades Frente fria pode trazer chuva para Goiás a partir desta quarta-feira (15), diz Inmet Previsão é de chuviscos e pancadas de chuvas intensas e rápidas em todo o Estado

A chegada de uma frente fria vinda do Mato Grosso do Sul e oriunda da região Sul pode provocar chuviscos, chuvas rápidas e até rajadas com granizo em Goiás a partir da noite desta quarta-feira (15). Segundo a chefe do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet), Elizabeth Alves, a passagem da massa irá provocar uma melhora na umidade do ar e das temperaturas. De acordo...