Cidades Frente fria deixa Goiás e temperatura volta a subir Mudança no tempo surpreendeu população e fez municípios registrarem mínimas abaixo dos 10°C no Estado, mas madrugadas serão menos geladas durante a estação

Depois de dois dias com temperaturas abaixo de 10°C em Goiás, os termômetros voltam a subir amanhã. Desde a última terça-feira, quando o céu cinzento e uma garoa surpreenderam os goianienses, as baixas temperaturas à noite e pela manhã tiraram as cobertas e os casacos do armário. Apesar de já estarmos no inverno, o fenômeno foi ocasionado por uma massa de ar polar que...