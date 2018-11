Cidades Fraude no Bolsa Família é investigada em Goiânia PF acredita que milhões de reais foram desviados de programa. Pelo menos 13 pessoas estariam envolvidas

Em apenas duas residências, 22 pessoas cadastradas no Bolsa Família, mais de 200 carteiras de identidade falsificadas e quase 70 cartões-cidadão. Este foi o quadro encontrado Polícia Federal (PF) durante a Operação Grande Família, deflagrada nesta terça-feira (27), em Goiânia, para investigar fraudes no programa federal. No total, pelo menos 13 pessoas envolvidas já f...