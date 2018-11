Cidades Fraude em vistoria em Goiás afetou 1,5 mil veículos Carros e motos eram transferidos sem sequer terem passado por vistoria. Servidora de Mundo Novo efetuava alterações no sistema. Ela e outros oito funcionários foram exonerados

Pelo menos 1,5 mil transferências irregulares de veículos foram realizadas por uma servidora comissionada na cidade de Mundo Novo (418 km de Goiânia) no prazo de oito meses no ano passado. Operação denominada Simulatio, deflagrada pela Polícia Civil de Goiás (PC-GO) depois de acionada pelo departamento de auditoria do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detra...