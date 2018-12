Cidades Fortes chuvas elevam nível do Araguaia, no Noroeste goiano; veja vídeo Imagens divulgadas em rede social mostram água se aproximando das casas ribeirinhas

A região do Araguaia, que conta com cidades como Aruanã, Aragarças, Luiz Alves, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia, no Noroeste goiano, acompanha, desde o início de novembro, a cheia do rio em função da grande quantidade de chuva. De acordo com Bruno Ramos, secretário de Turismo e Meio Ambiente do município de Nova Crixás, a 325 quilômetros de Goiânia, chove ...