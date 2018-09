Cidades Fornecimento de água no Setor Faiçalville é cortado após vazamento de tubulação Saneago afirma que a distribuição será normalizada após os reparos no vazamento

O fornecimento de água em parte do Setor Faiçalville, em Goiânia, está temporareamente suspenso por conta de um vazamento na tubulação da Saneago, na esquina da Alameda Nadir Bufaiçal com a Avenida Independência. Segundo moradores, o vazamento começou na madrugada de hoje (26). Em nota, a Saneago informou que o registro já foi fechado e equipes estão no local fazend...