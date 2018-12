Cidades Fornecimento de água em Inhumas pode ser interrompido Saneago parou a captação de água no manancial da cidade por causa da alta mortandade de peixes

O fornecimento de água no município de Inhumas pode ser afetado nos próximos dias. A Saneago informou, por nota, neste sábado (1º), que parou a captação no manancial de abastecimento da cidade em virtude da alta mortandade de peixes. A decisão é preventiva. De acordo com a companhia, as possíveis causas do problema estão sendo investigadas. Foram feitas coletas da águ...