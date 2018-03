Fornecimento de água é afetado em quase 180 pontos de Goiânia e região metropolitana

Atualizada às 17h - 02/03/2018

Quase 180 pontos de Goiânia e Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, podem ter o fornecimento de água afetado a partir desta sexta-feira (2). A anormalidade no abastecimento pode ocorrer nas localidades atendidas pelo Sistema João Leite (confira lista abaixo) e se deve ao rompimento de uma adutora de grande porte na Estação de Tratamento de Água (ETA) Jaime Câmara, no Setor Leste Vila Nova, ocorrido na tarde desta quinta-feira (1º).

Há registros de falta de água, nesta sexta-feira, em setores como Parque Amazônia, Serrinha, Pedro Ludovico e Chácara do Governador, na capital, além de áreas de Aparecida de Goiânia, como Jardim Luz e Jardim Nova Era.

Estabelecimento comerciais, como uma cafeteria localizada no Setor Nova Suíça, anunciaram nas redes sociais que não abrirão as portas durante hoje devido à falta de água.

Na Escola Municipal Itamar Martins Ferreira, no Setor Bela Vista, as aulas dos turnos vespertino e noturno foram suspensas, devido à ausência de fornecimento, percebida durante as aulas da manhã.

A Saneago afirma estar trabalhando para normalizar o abastecimento destes locais, o que deve passar a ocorrer de forma gradual e progressiva após o término das obras, previsto para a tarde desta sexta. Em regiões mais altas e distantes do ponto em que houve o rompimento, como os setores de Aparecida de Goiânia afetados, o prazo para a regularização total no fornecimento é até domingo (4).

A orientação da Companhia é que a população consuma as reservas domiciliares de água de forma moderada.

Setores atendidos pelo Sistema João Leite:

Goiânia

Alphaville Flamboyant

Bairro Água Branca

Bairro Alto da Glória

Bairro Nova Suíça

Bairro Santo Antônio

Bairro Santo Hilário - Complemento

Bairro Santo Hilario I e II (PARCIAL)

Chácara Alto da Glória

Chácara do Governador

Chácara Santa Bárbara

Chácaras Botafogo

Colônia Santa Marta

Condomínio Girassóis Privê

Condomínio Housing Flamboyant

Condomínio Jardins Athenas

Condomínio Jardins Milão

Condomínio Jardins Munique

Condomínio Jardins Paris

Condomínio Jardins Valência

Condomínio Jardins Verona

Condomínio Portal do Sol

Conjunto Anhanguera

Conjunto Aruanã

Conjunto Aruanã II e III

Conjunto Caiçara

Conjunto Fabiana

Conjunto Residencial Palmares

Conjunto Riviera

Conjunto Vila Izabel

Fazenda Retiro

Jardim Abaporu

Jardim América

Jardim Aroeiras

Jardim Atlântico

Jardim Bela Vista

Jardim Brasil

Jardim Califórnia

Jardim Califórnia Industrial

Jardim Conquista

Jardim da Luz

Jardim Dom Fernando

Jardim Esmeralda

Jardim Goiás

Jardim Lageado

Jardim Maria Helena

Jardim Mariliza

Jardim Nova Suíça

Jardim Novo Mundo

Jardim Tupinambá dos Reis

Jardim Vitória

Loteamento Grande Retiro

Park Aruanã

Parque Acalanto

Parque Amazônia

Parque Amendoeiras

Parque Atheneu (PARCIAL)

Parque Flamboyant

Parque Laranjeiras

Parque Louzandes

Parque Santa Cruz

Residencial Arco Verde

Residencial Aruanã

Residencial Belo Horizonte

Residencial Brisas do Cerrado

Residencial Cândido Queiroz

Residencial Clea Borges

Residencial Costa Paranhos

Residencial dos Ipês

Residencial Havaí

Residencial Lucy Pinheiro

Residencial Mar del Plata

Residencial Olinda

Residencial Parque Ateneu

Residencial Paulo Estrela Leste

Residencial Recanto dos Buritis Leste

Residencial Rio Jordão

Residencial São Leopoldo

Residencial Senador Paranhos

Residencial Sonho Dourado

Residencial Sonho Verde

Residencial Vale das Brisas

Residencial Vale do Araguaia

Residencial Ville de France

Setor Aeroporto

Setor Afonsos

Setor Bela Vista

Setor Bueno

Setor Central

Setor Colemar Natal e Silva

Setor Leste Universitário

Setor Leste Vila Nova

Setor Marista

Setor Minas Gerais (PARCIAL)

Setor Oeste

Setor Pedro Ludovico

Setor Recanto das Minas Gerais (PARCIAL)

Setor Serrinha

Setor Sul

Vila Aguiar

Vila Alto da Glória

Vila Americano do Brasil

Vila Bandeirantes

Vila Boa Sorte

Vila Bonanza

Vila Concórdia

Vila Coronel Cosme

Vila Legionárias

Vila Maria

Vila Maria José

Vila Maria Luíza

Vila Martins

Vila Martins - Extensão

Vila Matilde

Vila Moraes

Vila Pedroso

Vila Redenção

Vila Romana

Vila Santa Efigênia

Vila Santa Isabel

Vila Santa Maria

Vila São João

Vila Teófilo Neto

Aparecida de Goiânia

American Park

Bairro Nossa Senhora de Lourdes

Cândido de Queiroz

Chácara São Pedro

Cidade Satélite São Luiz

Conjunto Bela Morada

Conjunto Cruzeiro Do Sul

Conjunto Liberdade

Conjunto Residencial Brasília Sul

Conjunto Storil

Granjas Reunidas N.S.Loudes

Jardim Bela Vista

Jardim Bonanza

Jardim dos Buritis

Jardim dos Pomares

Jardim Esmeralda

Jardim Imperial

Jardim Luz

Jardim Maria Inês

Jardim Mont Serrat

Jardim Nova Era

Jardim Olímpico

Jardim Palácio

Jardim Paraíso

Jardim Progresso

Jardim Santo Antônio

Jardim Transbrasiliana

Mansões Paraíso

Morada dos Pássaros

Papillon Park

Parque Flamboyant

Parque Floresta

Parque Primavera

Parque Real

Parque Santa Cecília

Parque São Jorge

Parque Trindade I, II e III

Parque Veiga Jardim I, II, III e IV

Recantos das Emboabas

Residencial Alvaluz

Residencial Santa Luzia

Setor dos Afonsos

Setor Industrial Santo Antônio

Setor Terra Prometida

Setor Tocantins

Sítios Santa Luzia

Vila Alzira

Vila Brasília

Vila Maria

Vila Oliveira

Vila Real

Vila Santa

Vila Santos Dumont

Vila São Joaquim

Vila São Tomas

Vila Sul