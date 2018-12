Cidades Foragidos de Tocantins são presos em Goiânia; PM acredita que bando se preparava para agir na cidade Com os quatro suspeitos a polícia encontrou duas armas de fogo, maconha, balança de precisão; homens estavam envolvidos em um roubo de caminhão

Quatro homens, sendo três deles foragidos da Justiça de Tocantins, foram presos em Goiânia, no Setor Recanto do Bosque, com duas armas de fogo, quatro quilos de maconha e uma balança de precisão no sábado (1°). A Polícia Militar (PM) acredita que o bando estava se preparando para praticar crimes na capital. Segundo a PM, foi constatado que o grupo está envolvido em um ...