Cidades Foragido que responde a 14 processos no Distrito Federal é preso em Pontalina De acordo com a Polícia Civil, entre os crimes pelos quais o homem é processado estão homicídio, estupro, roubo e sequestro

Um homem de 29 anos que estava foragido da Justiça do Distrito Federal (DF) foi preso na manhã desta segunda-feira (5) no município de Pontalina, no Sul do Estado. O suspeito foi detido pela Polícia Civil (PC) ao ser localizado para o cumprimento de mandados de prisão expedidos em seu desfavor. Na ocasião, ele confirmou que estava foragido e se escondida na cidade. De acordo...