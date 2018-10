Cidades Foragido por homicídio no Maranhão é preso em Goiânia Detido é suspeito de matar Adalberto Araújo dos Santos em uma festa de reggae em 2004

Um homem suspeito de homicídio e que estava foragido há 4 anos será apresentado, na manhã desta quarta-feira (31), pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, na Cidade Jardim, em Goiânia. O homem é suspeito de matar Adalberto Araújo dos Santos, em uma festa de reggae, no Maranhão, em 2004. Segundo a Polícia Civil (PC), no dia do crime a vítima agredi...