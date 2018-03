Foragido do sistema penitenciário goiano há 3 anos é detido em ação policial em Santa Catarina

O traficante André Luiz Oliveira Lima, de 37 anos, foi preso na manhã da última quarta-feira (28) em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO), ele estava foragido do sistema penitenciário goiano desde 2015, quando fugiu da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

No momento da prisão, André Luiz estava com a mulher em um carro de luxo avaliado em R$ 600 mil. Os dois foram detidos em uma ação conjunta da Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC) com a Polícia Federal (PF), suspeitos de utilização de documentação falsa. Na cidade catarinense, o casal vivia com dois filhos, uma criança e um adolescente, em um apartamento no valor de R$ 1 milhão. Na residência da família foram apreendidos ainda dois outros veículos que, somados, valem R$ 600 mil, dinheiro em espécie e uma pistola.

Ainda segundo a PC-GO, André Luiz possui 10 condenações na Justiça, sendo quatro por tráfico de drogas, quatro por porte ilegal de arma, uma por homicídio e outra por uso de documento falso. A corporação não confirma a informação de que ele seja um dos chefes do Comando Vermelho (CV) em Goiás.

Encaminhado ao Complexo Penitenciário da Canhanduba, em Itajaí, município vizinho de Balneário Camboriú, André Luiz deverá ser trazido de volta para Goiás em breve, de acordo com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP). A mulher dele foi levada ao Presídio Regional de Itajaí, onde segue detida.