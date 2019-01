Vida Urbana Foragido da Justiça é localizado em abordagem da Polícia Militar, em Formosa Policiamento foi acionado por morador, que suspeitou de presença de pessoa recém-chegada ao local. Mandado de prisão em desfavor de suspeito estava em aberto

Um homem que estava foragido da Justiça foi localizado pela Polícia Militar de Goiás no município de Formosa, no Leste do Estado, na manhã desta segunda-feira (7). De acordo com a corporação, o indivíduo foi localizado pela Patrulha Rural do Itiquira, que atendia a chamado de moradores que denunciaram a presença de uma pessoa suspeita nas proximidades de sua residência. Durante a abor...