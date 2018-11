Cidades Forças Armadas recebem R$ 140 milhões para instalar radares contra tráfico nas fronteiras De acordo com o comandante da FAB, os equipamentos vão suprir falhas na cobertura em baixas altitudes em Corumbá, Ponta Porã e Porto Murtinho, cidades do MS

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, firmaram nesta terça-feira, 27, parceria que destina R$ 140 milhões à Força Aérea Brasileira (FAB). Os recursos serão investidos em aquisição e instalação de três de radares nas fronteiras do Brasil com Paraguai e Bolívia em operações contra d...