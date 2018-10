Cidades Força-tarefa foca 12 bairros com maior incidência de focos do mosquito em Goiânia Coma antecipação do período chuvoso, a Secretaria Municipal de Saúde começou o combate aos mosquitos ontem (25)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) iniciou ontem (25) uma força-tarefa nos 12 principais bairros com incidência de focos e de mosquitos da dengue. Ao todo serão 400 agentes fazendo a fiscalização e o combate à proliferação do mosquito Aedes Aegypti. Até o dia 1º de novembro, 77 mil imóveis serão visitados pelos agentes da secretaria. A ação começou no Jardim Amé...