Cidades Força Aérea Brasileira irá investigar queda de avião em Planaltina de Goiás Segundo a FAB, coleta de dados sobre o acidente terá início nesta quinta-feira (2). Intenção é evitar que acidentes semelhantes voltem a ocorrer

A Força Aérea Brasileira (FAB) emitiu, no fim da tarde desta quarta-feira (1º), uma nota em que informa que a queda de um avião de pequeno porte ocorrida neste mesmo dia, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, será investigada a partir desta quinta-feira (2). Segundo o texto, investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Ac...