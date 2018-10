O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Carlos Escher, relatou, em entrevista coletiva concedida neste domingo (7), na sede do órgão que, apesar da grande circulação de notícias falsas, eleição foi uma das mais tranquilas.

“Foi uma lição de democracia. As eleições não tiveram grandes dificuldades e foi transparência com o eleitor. Essa eleição foi a eleição das fakes news, mas não houve nenhuma fraude e nosso serviço de inteligência está investigando todos os fatos relatados em vídeos e textos", disse Escher.



Em Goiás, de acordo com o TRE-GO, a votação foi 100% eletrônica e, até o último balanço, divulgado às 15 horas deste domingo, 93 urnas eletrônicas registraram problemas em todo o Estado e tiveram de ser substituídas. "Essas substituições se deram porque nós não pudemos atualizar compra de urnas. Acabamos usando urnas de 2008, e essas urnas possuem índice alto de falha na hora da identificação do eleitor, mas nada que prejudicasse o eleitor", explicou o secretário de tecnologia da informação do TRE, Dory Rodrigues Gonzaga.

Em Silvânia, Sul de Goiás, a votação se estendeu até às 18h30 por causa de problemas técnicos. Nos demais municípios, segundo informações do TRE-GO, também foram registrados problemas, como instabilidade na comunicação, proporcionada por pontos de cobertura de satélite em Niquelândia e Cavalcante, ambos no Norte do Estado. O secretário de tecnologia da informação afirmou que os problemas na comunicação foram agravados pelas chuvas.

Agora, o Tribunal se prepara para o segundo turno, a ser realizado no próximo dia 28, quando em Goiás, a votação será apenas para presidente. "Nós gostamos do segundo turno porque todos os problemas podem ser solucionados, como as filas, e a sensação do eleitor é que a votação é mais rápida”, finalizou Dory Rodrigues Gonzaga.