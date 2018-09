Cidades Fogo no Museu Nacional pode ter sido causado por balão ou curto-circuito, diz ministro Segundo Sérgio Sá Leitão, parte do acervo que estava fora do Palácio foi preservada

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, afirmou que o incêndio de grandes proporções que destruiu o Museu Nacional, na zona norte do Rio, na noite deste domingo (2) é uma "tragédia incomensurável". Ao Estado, ele afirmou que há duas possibilidades sobre as causas do incêndio em investigação: o fogo pode ter sido causado por um balão ou por um curto-circuito. "Parece que o ...