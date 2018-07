Cidades Fogo destrói 2 mil metros quadrados de vegetação no Morro da Serrinha, em Goiânia De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram necessários 3.500 litros de água para o combate

Um incêndio ocorrido no Morro da Serrinha, entre o Setor Serrinha e o Setor Pedro Ludovico, na tarde desta terça-feira (31), destruiu a vegetação em uma área de dois mil metros quadrados do local. A informação é do Corpo de Bombeiros, que já finalizou a operação de controle das chamas. De acordo com a corporação, duas equipes foram empenhadas para fazer o combat...