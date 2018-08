Cidades 'Fluxo imigratório aos cidadãos venezuelanos' foi restabelecido, diz PF Fronteira do Brasil com a Venezuela foi reaberta a pedido do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nesta terça-feira (7)

A Polícia Federal informou nesta terça-feira (7) que, após decisão do Tribunal Regional Federal da 1° Região, o "fluxo imigratório aos cidadãos venezuelanos" foi restabelecido. Ontem, o juiz federal Helder Girão Barreto, da 1.ª Vara da Federal de Roraima, decretou, liminarmente, a suspensão da entrada de imigrantes venezuelanos no Brasil, via fronteira do País com o E...