Cidades Flanelinhas cobram até R$ 40 por vaga em espaço público, em Goiânia Guardadores chegaram a fechar um trecho da Rua 227, que segundo a Prefeitura, é inutilizada. Moradores também disponibilizam vagas dentro de imóvel para visitantes

Flanelinhas interditaram, na sexta-feira (18), parcialmente, uma pista da Rua 227, região próxima ao Parque de Exposições Altamiro de Moura Pacheco, no Setor Nova Vila. O espaço está fechado com cones de segurança e sendo utilizado como estacionamento. O Parque recebe, neste final de semana, visitantes da 73ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás.Na noite de sexta-fe...