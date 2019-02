Vida Urbana Fiscalização de barragens não avançou em Goiás após desastre de Mariana Mesmo depois de 2015, órgãos de monitoramento das estruturas de contenção não aplicaram políticas de segurança

Mesmo após o desastre de Mariana, em Minas Gerais, em novembro de 2015, não houve em Goiás uma movimentação massiva por parte dos órgãos de controle no sentido de fiscalizar empresas, fazendo-se cumprir a legislação, para evitar que algo parecido ocorresse no Estado. No que tange às barragens de rejeitos de mineração, por exemplo, das dez existentes em Goiás cuja Polí...