Vida Urbana Fiscalização apreende 17 toneladas de carne imprópria para consumo em Goiânia Mercadoria foi recolhida no Residencial Cidade Verde, na capital. Entre os problemas constatados na ação, estão a presença de baratas e irregularidades na temperatura

A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor do Estado de Goiás (Decon) aprendeu, nesta quinta-feira (31), aproximadamente 17 toneladas de carne imprópria para o consumo. Os alimentos estavam armazenados em um galpão fora dos padrões de higiene e temperatura e guardados junto com produtos de limpeza. No local também foram encontradas baratas. A operação f...