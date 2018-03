Fiscalização a caminhões e velocidade na Marginal Botafogo começa na próxima semana

Os motoristas que trafegarem pela Marginal Botafogo a partir da próxima semana terão um novo limite de velocidade na via. A partir de então, a velocidade máxima permitida será de 60 quilômetros por hora (km/h), a mesma dos viadutos do complexo Mauro Borges, sobre as Avenidas A e E, e menor que os atuais 80 km/h do restante da via. No entanto, nos trechos que estiverem e...