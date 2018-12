Cidades Fiscais do Inmetro são condenados por cobrar propina de donos de postos de combustíveis, em Goiânia Segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF) em Goiás, os quatro servidores foram flagrados na "Operação Pesos e Medidas", que identificou extorsões no período de 2009 a outubro de 2017

Atualizado às 18h54 Quatro servidores do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) foram condenados pela Justiça Federal por exigirem vantagem indevida, para si ou para terceiros, direta ou indiretamente, no exercício da função. Previsto no Artigo 316 do Código Penal, o delito configura crime de concussão. A sentença foi emitida na úl...