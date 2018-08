Cidades Financiar SUS é desafio para novo presidente, apontam especialistas Para eles o sistema é fundamental para o País

No ano em que o Sistema Único de Saúde (SUS) completa 30 anos, encontrar novas maneiras de financiá-lo, mantendo a universalização do atendimento com uma integração mais inteligente e responsável entre os setores privado e público, e de olho nas mudanças do perfil epidemiológico do País são os principais desafios que o próximo presidente do País terá para enfrentar n...