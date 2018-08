Cidades Finanças da Vila São Cottolengo em Trindade desafiam gestores de unidade Recurso de R$ 2 milhões, proveniente do Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo reforçado por outras receitas não supre necessidade de instituição que acumula dívida de R$ 15 milhõs

Durante a Romaria do Divino Pai Eterno a Vila lançou sua campanha mais recente: Nossa providência é você. O objetivo é arrecadar recursos para a compra de alimentação especial, utilizada na dieta enteral, através de sonda. Anualmente o gasto com esta dieta chega a R$ 1 milhão. E a tendência é que aumente por causa do envelhecimento dos pacientes. A Vi...