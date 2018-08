Cidades Fim de semana violento: Três homicídios são registrados em Goiânia e região metropolitana Os crimes foram registrados durante a noite de sábado (25) e a madrugada deste domingo (26)

Na noite de sábado (25), um homem morreu após ser baleado por atiradores encapuzados no Parque dos Buritis, em Bela Vista de Goiás. Os criminosos chegaram à porta da distribuidora em que Paulo Henrique dos Santos estava e dispararam mais de 30 vezes. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Outro homem que estava no local foi atingido no tornozelo e prec...