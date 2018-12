Vida Urbana Fim de semana será de chuva em Goiás Previsão para esta sexta-feira (14), varia entre 19ºC e 32ºC

A previsão do tempo para este final de semana é de chuva em Goiás. De acordo com o Instituto Estadual de Meteorologia e Tecnologias Sociais da Secretaria de Desenvolvimento, a temperatura mínima nesta sexta-feira (14) deve ficar em torno de 19°C, na Região Leste, e a máxima, 32ºC, no Norte. Já a chuva será no período da tarde em todas as regiões do Estado. Em Goi...