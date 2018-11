Cidades Fim de semana deverá ser chuvoso em Goiânia Após um período de estiagem, as chuvas periódicas voltaram e devem permanecer até domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

O goianiense enfrentou mais uma manhã chuvosa, nesta sexta-feira (30). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet), após uma estiagem de três dias as chuvas voltaram e devem permanecer até domingo (2). A chefe da sessão de previsão do tempo do Instituto, Marna Mesquita, disse que a temporada chuvosa, da 2ª quinzena de outubro até a 1ª quinzena de mai...