Vida Urbana 'Fim das buscas é a notícia que não quero dar', diz porta-voz dos bombeiros O jovem militar mineiro que se tornou a face das buscas revela que hora mais difícil será anunciar o fim da ação de resgate

Com uma voz tranquila, fala articulada, aspecto sereno, o tenente Pedro Aihara, de 25 anos, se tornou a face da atuação do Corpo de Bombeiros de Minas no resgate das vítimas da tragédia da Vale, em Brumadinho. Desde as primeiras horas, é esse bombeiro, de ascendência japonesa, quem aparece em frente às câmeras, explicando como estão os trabalhos em campo, desmentindo b...