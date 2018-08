Cidades Filhote de onça ferido é resgatado em Pirenópolis e levado para zoológico de Brasília Animal tem cerca de duas semanas e está em observação depois de passar por exames clínicos

Um filhote macho de onça-parda foi resgatado nesta quarta-feira (1º) em Pirenópolis e está em observação no Zoológico de Brasília. O animalzinho chegou fraco e com ferimentos nas patas e em algumas partes do corpo. Ele passou por exames clínicos e agora está em observação no “berçário” do zoo. As informações iniciais que chegaram ao zoológico são de que um morado...