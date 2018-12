Vida Urbana Filhote de cavalo cai em cisterna e é resgatado pelos Bombeiros em Planaltina Animal foi salvo pelo Corpo de Bombeiros

Um filhote de cavalo que caiu em uma cisterna abandonada foi resgatado na tarde deste domingo (9), pelo Corpo de Bombeiros, em Planaltina, entorno do Distrito Federal. De acordo com a corporação, a cisterna tem cerca de cinco metros de profundidade e o filhote, de apenas um dia, foi encontrado bastante debilitado. Auxiliaram no resgate o 2° Sargento Guimarães e os c...