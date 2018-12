Vida Urbana Filhos de João de Deus utilizam rede social para defender médium Mensagem que questiona veracidade de denúncias foi distribuída em perfil com o nome do local onde João de Deus atende, a Casa Dom Inácio de Loyola

Dois homens que se apresentam como filhos do médium João de Deus utilizaram uma página no Facebook intitulada Casa de Dom Inácio em Abadiânia nesta terça-feira (11) para defender o médium das acusações de estupro. Na gravação, eles questionam o relato de Dalva Teixeira, filha do médium, que acusa o pai de abuso sexual. Duas pessoas que se apresentaram como...