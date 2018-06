Cidades Filho de PM, morto no Conjunto Riviera, seria alvo dos tiros Soldado foi assassinado na porta de casa e suspeita é que ele morreu no lugar do filho de 22 anos. Depoimentos apontam que o jovem teria uma rixa com criminosos

O tráfico de drogas organizado pode ser a causa da morte do soldado da Polícia Militar de Goiás (PM-GO) Dennyo Edno Gonçalves dos Santos, de 45 anos. Ele foi executado na noite da última terça-feira (19) com diversos tiros na rua de sua própria casa, no Conjunto Riviera, bairro da região noroeste de Goiânia. Os bandidos estavam dentro de um HB20 de cor prata e fugiram...