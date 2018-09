Cidades Filho de jovem atingida por tiros na cabeça está em abrigo, em Aparecida de Goiânia Menino de 1 ano e 10 meses foi abrigada pelo Conselho Tutelar devido à ausência de familiares da vítima na região. Avô de Maiane Silva de Souza, de 21 anos, deixou Belém (PA) para acompanhar a criança e a neta

A criança de 1 ano e 10 meses que estava ao lado da mãe, que foi encontrada baleada na cabeça no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia, está em um abrigo do município desde a tarde do último domingo (9), quando ocorreu o crime. De acordo com Silvia Briguedo, integrante do Conselho Tutelar da cidade e responsável pelo atendimento, a medida foi adotada devido à ausência d...