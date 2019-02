Vida Urbana Filho de João de Deus é preso em Anápolis Justiça determinou prisão preventiva de Sandro Teixeira por coação no curso do processo e corrupção ativa de testemunha

O advogado Sandro Teixeira de Faria, um dos filhos de João de Deus, foi preso na manhã deste sábado (2), em Anápolis, a 55 km de Goiânia. De acordo com o Ministério Público de Goias, ele será levado para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. A Justiça determinou sua prisão após receber denúncia do MP-GO contra ele coação no curso do processo e corrupção ativa ...