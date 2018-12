Vida Urbana Filho de ex-prefeito que agrediu advogada em Goiânia pode ser preso caso descumpra medida protetiva A Delegacia de Atendimento e Proteção à Mulher (Deam) concluiu o inquérito e Victor Junqueira, de 24 anos, foi indiciado por lesão corporal, injúria, ameaça e violação de domicílio

O piloto Victor Junqueira, de 24 anos, acusado de agredir fisicamente a advogada Luciana Sinzimbra, de 26 anos, foi indiciado por lesão corporal, injúria, ameaça e violação de domicílio. Ele está cumprindo medidas cautelares em relação a ex-namorada, mas não foi preso. Caso Victor, que é filho do ex prefeito de Anápolis, Eurípedes Junqueira, descumpra as medidas cau...