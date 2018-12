Vida Urbana Filho de ex-prefeito filmado agredindo a namorada não será preso por falta de elementos Desde que o registro da ocorrência foi feito, a vítima está amparada por medidas protetivas de urgência

Foi concluída nesta quarta-feira (26) a investigação do caso de uma advogada, de 26 anos, que foi agredida pelo namorado, de 24, no dia 14 deste mês. O inquérito foi instaurado na 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia, onde a denúncia foi registrada pela vítima no último dia 15, e será remetido ao Poder Judiciário nesta quinta-feira (27), s...