Vida Urbana Filho de ex-prefeito de Anápolis agride advogada em apartamento Gravação foi realizada com câmera escondida e imagens vazaram. Vítima pediu que vídeo não fosse postado

Piloto e filho do ex-prefeito de Anápolis Eurípedes Junqueira, Victor Junqueira, de 24 anos, será investigado por agredir a namorada, uma advogada de 26 anos. Um vídeo, gravado pela vítima no último dia 14 de dezembro com uma câmera escondida, foi compartilhado nas redes sociais nesta segunda-feira (24) e mostra a jovem recebendo tapas, sendo segurada pelo pescoço e t...