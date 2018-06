Cidades Filho de ex-BBB é preso e confessa assassinato no Distrito Federal A mãe do rapaz disse que ficou sabendo da notícia pela imprensa

Uma discussão durante uma festa neste domingo (10) acabou na morte de um homem em Brazlândia, no Distrito Federal. O suspeito do crime é Jhefferson Gonçalves Nunes, filho da ex-BBB Elis Nair. Ele confessou o crime. A vítima levou cinco golpes de faca no peito e morreu no local, sendo identificado como André Luiz Bispo de Ataides, de 28 anos. Em depoimento, o suspeito ...