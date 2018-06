Cidades Filho de 6 anos de grávida ainda não sabe da morte da mãe Criança presenciou agressões de padrasto contra Denise Ferreira da Silva, de 34 anos, mas acha que a mulher está no hospital

O filho de 6 anos da autônoma Denise Ferreira da Silva, de 34 anos, ainda não sabe da morte da mãe. Apesar de ter presenciado a agressão, e ter pedido ajuda a vizinhos, a criança não viu o momento do disparo e acha que a mãe está em um hospital. As informações são do vizinho da mulher, o vendedor Rondinele Silva Toledo, de 39 anos, e o pai da criança e ex-marido de D...